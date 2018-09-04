Переводы документов о Казани из Османских архивов опубликуют на русском и татарском языках

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сборник «Казань в Османских архивах» будет опубликован на русском и татарском языках. Об этом рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Сборник „Казань в Османских архивах“ готовится к изданию сейчас на русском и татарском языках. Часть материалов была представлена на выставке „Все приходящее, а это останется на веки веков“, которая была посвящена истории взаимосвязей Золотой Орды, России и Османского государства с 13-го до начала 20-го века», — сообщила Габдрахманова.

Печать книги с переводами документов из Османских архивов о Казани — не единственная форма сотрудничества работников архивов Татарстана и Турции. Об этом сказал руководитель Управления государственных архивов при Администрации Президента Турции Угур Унал, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Последнее, над чем мы сейчас работаем, — это двусторонний обмен сотрудников наших архивов по вопросам реставрации документов», — сказал Угур Унал.

Татарстанские архивисты в свою очередь изучают опыт турецких коллег в создании сервиса по составлению своей родословной, а также в оцифровке старинных документов.

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