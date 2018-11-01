Казанцы смогут увидеть Царскую Россию в объективах турецких фотографов на выставке в «Манеже»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Бесплатная выставка «Царская Россия в фотографиях из коллекции дворца Йылдыз» откроется сегодня в выставочном зале «Манеж» в Казанском Кремле. Об этом рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Сегодня будет открыта выставка. Она является одной из ступеней нашего сотрудничества [с Управлением государственных архивов при администрации Президента Турции]. Турецкие коллеги привезли выставку абсолютно бесплатно. Открытие состоится сегодня в выставочном зале «Манеж» в государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике "Казанский Кремль"», — сообщила Габдрахманова.

Коллекцию фотоснимков Царской России во время своего правления собрал султан Османской империи Абдул-Хамид II. Теперь она хранится во дворце «Йылдыз» и периодически выставляется по всему миру. В перекрестный год культуры и туризма между Россией и Турцией фотографии уже выставлялись в Санкт-Петербурге и Москве, а сегодня их покажут в Казани.

В экспозицию вошли портреты, городские виды, памятники, образцы архитектуры, подборка видов из разных уголков Российской Империи второй половины XIX столетия. Выставка «Царская Россия в фотографиях из коллекции дворца Йылдыз» продлится с 3 по 5 октября включительно в выставочном зале «Манеж». Вход на выставку свободный для всех желающих сегодня с 13:30 до 18:00, в пятницу с 11:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 18:00.

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