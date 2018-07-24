Количество татарстанцев, выбирающих альтернативную гражданскую службу, выросло в пять раз

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Весной этого года на альтернативную гражданскую службу из Татарстана было направлено шесть человек. Осенью планируется отправить 31 человека. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

«Из республики призывники направлялись в Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Самарский государственный колледж, пансионат ветеранов войны и труда в Нижний Новгород, Почту России, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями», – рассказал спикер.

Погодин заверил, что военные комиссариаты городов не препятствуют призывникам, желающим пройти альтернативную гражданскую службу. «Каждый может подать заявление на имя военного комиссара в военкомат по месту жительства за полгода до очередного призыва. Необходимо представить соответствующие доводы, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию», – уточнил он.

Военком добавил, что срок прохождения альтернативной гражданской службы больше обычного периода службы. «Для граждан, проходящих данную службу в организациях Вооруженных сил РФ и других воинских формирований и органов, составляет 18 месяцев, а в иных организациях – 21 месяц. Альтернативная гражданская служба предполагает выполнение трудоемких и не престижных видов работ», – заметил он.

В соответствии с Конституцией РФ военная служба может быть заменена на альтернативную гражданскую службу.

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