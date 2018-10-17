Сергей Погодин: В Татарстане ежегодно растет число желающих проходить военную службу по контракту

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане с каждым годом растет число желающих проходить военную службу по контракту. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ заявил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Призывник, который окончил высшее или среднее специальное учебное заведение, имеет право выбора – один год службы по призыву или два – три года по контракту, напомнил спикер. «Несмотря на то, что по контракту приходится служить в течение двух лет вместо одного года по призыву, желающих воспользоваться этим правом с каждым годом все больше. Если в 2018 году этим правом воспользовались около 200 призывников, то в этом году, на сегодняшний день, такое же количество. Но у нас еще осталось три месяца», – рассказал он.

По словам Погодина, граждане, поступающие на военную службу по контракту, должны соответствовать требованиям по возрасту, уровню образования, состоянию здоровья, физической подготовленности и профпригодности.

«Майский указ Президента РФ поставил перед военным ведомством задачу по ежегодному увеличению численности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского составов. Для этого была разработана и внедрена новая система отбора кандидатов на военную службу по контракту, что в свою очередь обеспечило решение поставленной задачи. Общая численность военнослужащих по контракту выросла более чем в два раза и впервые в истории Вооруженных Сил превысила численность военнослужащих по призыву», – отметил военный комиссар РТ.

Для военнослужащих по контракту предусмотрен достаточно весомый социальный пакет, который включает жилищное, вещевое, продовольственное и медицинское обеспечение, а также льготы в части получения образования и проезда на транспорте.

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