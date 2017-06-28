Татарстан осенью отправит на военную службу 30 призывников в Президентский и Преображенский полки

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В осенний призыв 30 призывников от Татарстана отправятся служить в Президентский и Преображенский полки. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

«В Татарстане уже прошел отбор призывников в Президентский полк Службы Коменданта Московского Кремля, 154-й отдельный комендантский Преображенский полк и Семеновский полк Москвы. В этот призыв планируем отправить 10 призывников в Президентский полк и 20 – в Преображенский полк. Осенью в Семеновский полк планируется отправить 20 призывников», – рассказал спикер.

Он также добавил, что в октябре – декабре по четырем военно-учетным специальностям должно быть отправлено в войска более 360 призывников (водители категории С и D, водители-парашютисты, механики-водители).

«Каждый подготовленный специалист будет направлен в войска по своему прямому предназначению, исходя из полученной военно-учетной специальности. Призывники, получившие военно-учетную специальность, имеют преимущество выбора места своей дальнейшей службы», – отметил Погодин.

По его словам, большой популярностью среди призывников пользуются воинские части Воздушно-десантных войск и специального назначения Главного разведывательного управления. «В первую очередь в эти части будут направляться призывники, годные по состоянию здоровья, имеющие парашютно-десантную или горную подготовку. Также большое количество призывников изъявляют желание проходить военную службу в воинских частях Военно-морского флота, особенно в морской пехоте», – заметил военком.

В настоящее время районами, городами и организациями высшего и среднего профессионального образования установлены и действуют 52 шефских соглашения с воинскими частями. В осенний призыв в подшефные воинские части планируется направить более 1,5 тыс. граждан. Аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ планирует сопровождение четырех воинских команд.

В Татарстане продолжается реализация федерального проекта «Позвони маме». Призывникам вручаются сим-карты четырех операторов с льготными тарифами. Кроме того, на сборном пункте республики призывникам оформляются и выдаются банковские карты. Ежемесячно на них поступает денежное довольствие солдата – 2000 рублей, а для сирот – 3000 рублей.

Прибытие призывников на сборный пункт Татарстана для отправки в войска начнется с 22 октября.

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