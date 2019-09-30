Сезон охоты на косулю и лося стартует в Татарстане

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 1 октября, на территории Татарстана начинается сезон охоты на косуль и лосей всех возрастных групп. Продлится он до 31 декабря, информирует пресс-служба Государственного комитета РТ по биоресурсам.

Кроме того, завтра же на территории республики будет открыта охота на таких животных, как ондатра, водяная полевка, бобр и рысь.

«Сроки охоты на зайца-русака – с 15 октября по 10 января, на норку и куницу охота открыта с 15 октября по 29 февраля», – уточнили в госкомитете.

При этом со всеми сроками охоты на текущий год можно ознакомиться в специальном разделе «Календарь охотника» на сайте ведомства.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», выдача разрешений на охоту на пушных животных в МФЦ Татарстана началась с 5 сентября. В течение 20 дней после окончания последнего срока охоты, указанного в разрешении, необходимо предоставить в МФЦ сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве.

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