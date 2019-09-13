(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Для охотников Татарстана опубликовали специальный календарь, в котором размещена информация об актуальных сроках охоты на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Раздел «Календарь охотника» можно найти на сайте Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

Так, в сентябре в Татарстане открыта охота на взрослых самцов косуль (до 20 сентября) и лосей, а также на кабанов, сусликов, сурков и барсуков. С 15 сентября охотники смогут также выслеживать лисиц и корсаков.

Разрешения на охоту на пушных животных и на дичь в осенне-зимнем сезоне можно получить в татарстанских МФЦ с 5 сентября.



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