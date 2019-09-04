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Татар-информ

4 сентября 2019, 20:48

Общество

МФЦ Татарстана начинает выдавать разрешения на охоту на пушных животных

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Общество

МФЦ Татарстана начинает выдавать разрешения на охоту на пушных животных

Число выдаваемых разрешений для каждого охотничьего угодья ограничено.

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). МФЦ Татарстана с 5 сентября начнет выдавать разрешения на охоту на пушных животных, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

Чтобы подать заявление в МФЦ, необходимо иметь паспорт и охотничий билет федерального образца. Кроме того, нужно оплатить госпошлину и в определенных случаях налоговый сбор за пользование объектами животного мира. Разрешения будут выдаваться без предварительной записи.

«В этом охотничьем сезоне количество выдаваемых разрешений в каждом охотничьем угодье ограничено. Например, только лишь одно разрешение будет выдано на охоту на рысь. Поохотиться на нее можно будет в Бавлинском районе. 66 разрешений предусмотрены для охоты на куниц и 935 на бобров. Чтобы охотник мог избежать ситуации, при которой квота, выделенная на охоту, может быть исчерпана, в промежуток между подачей заявления на выдачу разрешения и оплатой налогового сбора за пользование объектами животного мира, рекомендуется оплатить его заранее», – отметил главный методолог МФЦ в РТ Руслан Нигматуллин.

Он также уточнил, что если человек оплатил сбор, но квота закончилась, то оплата может быть зачтена в другой охотничий сезон. Когда исчерпана пропускная способность охотугодья в одном из районов, охотник может взять разрешение на охоту в другом районе. Бронирование разрешений невозможно.

В Татарстане охотиться на лисицу и корсака можно с 15 сентября по 29 февраля, на бобра – с 1 октября до 29 февраля, на зайца-русака – с 15 октября до 10 января, на куницу – с 15 октября до 29 февраля.

В течение 20 дней после окончания последнего срока охоты, указанного в разрешении, необходимо предоставить в МФЦ сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве.

В многофункциональных центрах республики также можно получить разрешение на осенне-зимний сезон охоты на дичь.  

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