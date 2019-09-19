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Татар-информ

25 сентября 2019, 13:22

Политика

Геннадий Емельянов вошел в Комитет по аграрно-продовольственной политике Совфеда РФ

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Политика

Геннадий Емельянов вошел в Комитет по аграрно-продовольственной политике Совфеда РФ

Фото: Салават Камалетдинов/архив

С 2010 по 2019 год Емельянов занимал должность главы Елабужского района РТ.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Экс-глава Елабужского района РТ Геннадий Емельянов вошел в состав Комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации, информирует ТАСС.

Данное назначение было утверждено сегодня на пленарном заседании Совфеда. «На нем было рассмотрено постановление об изменении составов комитетов после прихода в верхнюю палату парламента новых сенаторов, делегированных регионами по итогам единого дня голосования, который прошел 8 сентября 2019 года», — поясняется в источнике. 

Напомним, Геннадий Емельянов покинул пост главы Елабужского района 19 сентября, так как стал депутатом Госсовета РТ VI созыва. На следующий день он был избран сенатором Совета Федерации РФ от Госсовета РТ.

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