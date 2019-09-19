Емельянов покинул пост главы Елабужского района

(Елабуга, 19 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Глава Елабужского района Геннадий Емельянов покинул свой пост. Об этом стало известно на внеочередном заседании Совета района, в котором принимает участие председатель Госсовета РТ пятого созыва Фарид Мухаметшин.

Мухаметшин выразил благодарность от руководства республики Емельянову за работу в Елабужском районе. Город преображается в лучшую сторону, привлекаются инвестиции, активно реализуются социальные программы. «Район находится в 20-ке по РТ по разным критериям. «Интегральный показатель таков, что вы с каждым годом развиваетесь. Для нас это очень важно», — отметил спикер республиканского парламента.

Он добавил, что Елабуга стала известна далеко за пределами Республики Татарстан за счет богатой культуры и истории.

В свою очередь Геннадий Емельянов подчеркнул, что с переходом на новую работу не забудет про обязанности перед районом,и в частности в Госсовете РТ будет заниматься вопросами водоснабжения.

«Я с вами не прощаюсь: говорю до свидания. Спасибо за ваше доверие», —сказал он.

В Татарстане 8 сентября состоялись выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва, на которых партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, получив 82 места в парламенте республики из 100. В качестве представителей партии власти в Госсовет РТ избрались главы Елабужского, Зеленодольского и Спасского районов республики, которые сложили полномочия действующих глав муниципалитетов.

Геннадий Емельянов родился 1 января 1957 года в поселке Карамалинка Заинского района Татарской АССР. Закончил Казанский химико-технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 1974 году автослесарем пассажирского автотранспортного объединения Нижнекамска. После службы в советской армии работал водителем в ПО «Нижнекамскшина». С 1979 по 1987 год работал на автотранспортных предприятиях Нижнекамска.

В 1987 году после окончания Казанского химико-технологического института назначен главным инженером, затем директором автотранспортной колонны ПО «Камэнергостройпром». Был заместителем главы администрации Набережных Челнов, главой Зеленодольского района, министром транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В 2010 году избран главой Елабужского муниципального района.

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