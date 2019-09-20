Экс-глава Елабужского района избран сенатором от Госсовета РТ

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Государственный Совет Татарстана наделил экс-главу Елабужского района Геннадия Емельянова полномочиями сенатора Совета Федерации РФ. Депутата от политической партии «Единая Россия» избрали тайным голосованием с использованием электронной системы на первом заседании Госсовета РТ.
«От души поздравляем вас, желаем больших успехов. Вместе с Морозовым вы двойной тягой будете представлять интересы родной республики», — сказал спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин.
Отметим, что Геннадий Емельянов — уроженец Заинского района Республики Татарстан. Он получил специальность инженера-механика, прошел путь от автослесаря до главы администрации Зеленодольского района Республики Татарстан. С 2009-го по 2010 год занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Затем с 2010 года являлся главой Елабужского муниципального района Республики Татарстан, мэром города Елабуга, а вчера, 19 сентября, покинул свой пост.