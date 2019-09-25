Александр Сладковский рассказал, чем ГСО РТ удивит слушателей в новом сезоне

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В новом 54-м концертном сезоне Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского исполнит в Казани более 10 премьер, среди них сочинения лидера музыкального авангарда XX века, К. Штокхаузена и опера Вагнера «Летучий голландец» в концертном исполнении.

«Мне кажется, для симфонического оркестра сыграть "Летучего голландца" — это очень круто. Я этим горжусь», — подчеркнул Александр Сладковский.

Напомним, что концертный сезон начнется уже сегодня с концерта памяти Галины Вишневской.

Далее оркестранты выступят в Альметьевске с оперной дивой Альбиной Шагимуратовой, на фестивале в Абхазии «Хибла Герзмава приглашает...».

В ноябре стартует IX Международный фестиваль современной музыки им. Софии Губайдулиной Concordia, а позднее татарстанский оркестр выступит в рамках собственного Абонемента № 18 в Московской филармонии.

В Казани традиционно пройдут VII музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей», V Фестиваль татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас», X Международный фестиваль «Рахлинские сезоны», который в 54-м концертном сезоне будет посвящен 180-летию П. И. Чайковского и X Международный фестиваль «Белая сирень» имени Сергея Рахманинова. Также в этом сезоне казанских слушателей ждет новый музыкальный проект — Органный фестиваль с участием российских и зарубежных музыкантов.

Маэстро отметил, что татарстанский оркестр в настоящее время находится в превосходной форме и готов покорять новые музыкальные вершины, как и ранее, когда совершил запись полного собрания симфоний и инструментальных концертов П. И. Чайковского всего за две недели.

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