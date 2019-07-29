Государственный симфонический оркестр РТ завершил двухнедельный марафон записи Чайковского

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Казани завершилась работа над записью полного собрания симфоний и инструментальных концертов Петра Чайковского в исполнении Государственного симфонического оркестра РТ под управлением народного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского, сообщили в пресс-службе оркестра.

«Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского выражает искреннюю благодарность и признательность руководству Республики Татарстан и лично Президенту Рустаму Нургалиевичу Минниханову за оказанную поддержку в реализации этого грандиозного проекта», — подчеркнули в пресс-службе ГСО РТ.

По словам главного дирижера Александра Сладковского, проект стал «высокой творческой задачей» для музыкантов, ведь запись вели в интенсивном режиме в течение двух недель. Кстати, в число исполнителей вошли участники и лауреаты Международного конкурса им. Чайковского разных лет: Борис Березовский, Мирослав Култышев, Александр Малофеев, Павел Милюков, Борис Андрианов и Максим Могилевский.

Напомним, что релиз музыкальных дисков запланирован на 2020 год к 180-летнему юбилею Петра Чайковского.

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