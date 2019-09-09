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Татар-информ

9 сентября 2019, 17:12

Культура

ГСО РТ и Александр Сладковский откроют 54-й концертный сезон 25 сентября

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Культура

ГСО РТ и Александр Сладковский откроют 54-й концертный сезон 25 сентября

В этот день Казань впервые примет музыкальный фестиваль имени советской оперной певицы Галины Вишневской.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). 25 сентября Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского откроет 54-й концертный сезон фестивалем, посвященным выдающейся оперной певице Галине Вишневской. 

«Фестиваль в честь великой оперной певицы, народной артистки СССР Галины Вишневской в Казани пройдет впервые. 25 сентября, в день рождения Дмитрия Шостаковича, прозвучат Симфония № 5 и Симфония № 14 великого советского композитора», — подчеркнули в пресс-службе ГСО РТ.

На сцену с татарстанскими музыкантами поднимутся приглашенные исполнители: солистка Центра оперного пения Галины Вишневской Ирина Морева и артист Молодежной оперной программы Большого театра, дипломант VII Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской Гиорги Челидзе.

Второй концерт фестиваля состоится 27 сентября, сообщили в пресс-службе: «Вечер подарит зрителям арии из русских и зарубежных опер в исполнении солистов Центра оперного пения Галины Вишневской — Екатериной Петровой, Ирины Моревой, Михаила Новикова, Станислава Ли». 

Кстати, 54-й концертный сезон станет юбилейным для Александра Сладковского — маэстро отметит 10-й год руководства ГСО РТ.

«Новый концертный сезон будет невероятно интенсивным, красивым, ярким. Очень надеюсь, что нам хватит не только сил, но и настоящего энтузиазма, чтобы поднять герб музыкальной культуры Татарстана и России намного выше», — отметил Сладковский. 

Также в этом сезоне ГСО РТ под управлением Александра Сладковского вновь даст три концерта в рамках собственного абонемента в Московской филармонии. В столице РФ прозвучат произведения Вагнера, Дворжака, Малера, Штрауса. 

В Казани состоятся музыкальные события, ставшие уже традиционными: IX Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдуллиной Concordia, VII Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей», V Фестиваль татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас», X Международный фестиваль «Рахлинские сезоны», который в 54-м концертном сезоне будет посвящен 180-летию П. И. Чайковского, и X Международный фестиваль «Белая сирень» имени Сергея Рахманинова. 

В этом сезоне казанским слушателям представят новый музыкальный проект — Органный фестиваль. А весной 2020 года оркестр выпустит серию дисков со всеми симфониями и инструментальными концертами Чайковского.

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