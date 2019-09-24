Асгат Сафаров вручил татарстанским СМИ ключи от новых автомобилей

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Руководитель аппарата Президента РТ, председатель совета директоров АО «Татмедиа» Асгат Сафаров вручил ключи от 35 новых автомобилей городским и районным редакциям РТ. Пополнение автопарка редакций стало возможным благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова, который выделил на это 22,5 млн руб.

«Слова огромной благодарности вам за укрепление межнационального и межконфессионального согласия, за сохранение национальных культур и языков всех народов, которые живут в нашей дружной республике», — отметил Сафаров.

Он также добавил, что вручение ключей от новых автомобилей — это высокая оценка труда средств массовой информации, и выразил надежду на повышение эффективности работы татарстанских СМИ.

«Сегодняшнее событие — это высокая оценка вашего труда. Вкупе с недавним повышением оплаты труда, техническим переосвещением телерадиокомпаний, мы рассчитываем, что вы более эффективно будете работать для развития коммуникации между властью и населением», — заключил председатель совета директоров АО «Татмедиа».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил нового руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Им стал Айдар Салимгараев, ранее возглавлявший информационно-аналитическое управление Аппарата Президента Республики Татарстан. Экс-руководитель ведомства Айрат Зарипов возглавил Комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Решение было принято на первой сессии татарстанского парламента.

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