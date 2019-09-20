Руководить Комитетом по образованию, науке и нацвопросам в Госсовете РТ будет экс-глава «Татмедиа»

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Депутаты Государственного Совета РТ избрали Айрата Зарипова на пост председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Решение принято на первой сессии татарстанского парламента.

«Активно войдите в свою должность. Вопросов, связанных с культурой, наукой, образованием, немало», — обратился к Зарипову спикер парламента Фарид Мухаметшин.

В состав комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам вошли 12 депутатов Госсовета РТ. Среди них представители образовательных учреждений: ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов, директор сети детских центров «Бала-сити» Альбина Насырова, директор АНО «Международная школа Казани» Нияз Гафиятуллин, директор казанской школы № 165 Айдар Шамсутдинов.



Кроме того, в комитете будут работать татарстанские деятели культуры: художественный руководитель и директор Качаловского театра Александр Славутский, татарский поэт, прозаик и драматург Ркаил Зайдуллин, директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов, народный артист РТ, актер Татарского государственного академического театра им. Камала Рамиль Тухватуллин.



Также в комитет вошли экс-заместитель руководителя исполкома Елабужского района РТ Людмила Рыбакова и генеральный директор Телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов.

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