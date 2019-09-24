Айдар Салимгараев возглавил Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Нового руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» назначил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов. Новым главой ведомства стал Айдар Салимгараев, ранее возглавлявший информационно-аналитическое управление Аппарата Президента Республики Татарстан, сообщил руководитель Аппарата Асгат Сафаров.



Айдар Салимгараев родился 3 августа 1971 в селе Муслюмово, в 1994 году закончил факультет журналистики Казанского государственного университета, работал старшим редактором ТОО «Телерадиокомпания Нижнекамска», директором коммунального учреждения «Нижнекамская телерадиокомпания».



С 2006 по 2008 год был начальником отдела по работе со СМИ, заместителем генерального директора ГУ «Агентство РТ по массовой коммуникации „Татмедиа”».





С 2008 по 2012-й работал заместителем генерального директора и генеральным директором ОАО «Татмедиа».



В 2015 году Айдар Салимгараев занял должность заместителя руководителя департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики, а с февраля 2018-го работал начальником информационно-аналитического управления Аппарата Президента Республики Татарстан.

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