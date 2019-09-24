Делом 13-летнего подростка из Нижнекамска, который вымогал деньги и избил женщину, займется Следком

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Делом 13-летнего подростка из Нижнекамска, который вымогал деньги у детей и избил женщину на спортплощадке, займется Следственный комитет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшую пятницу в соцсетях появилась шокирующая видеозапись из Нижнекамска, на которой 13-летний подросток напал и избил на спортплощадке возле школы женщину.

Как удалось установить, пострадавшая – мама одного из мальчиков, у которого подросток вымогал деньги. Полицейские выяснили, что школьник регулярно вымогал деньги у учеников младших классов, угрожая физической расправой. Всего от действий маленького вымогателя пострадали как минимум семь детей.





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