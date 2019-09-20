(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео, как в Нижнекамске подросток набросился на женщину на спортплощадке. Видеозапись инцидента разместили пользователи на страницах в соцсетях.

На кадрах видно, как на площадке на повышенных тонах разговаривают женщина и подросток. В какой-то момент мальчик хватает даму за волосы и пытается несколько раз ударить ее кулаком.

По данным из соцсетей, конфликт произошел из-за того, что парень вымогал у ребенка женщины деньги.

В пресс-службе МВД по РТ сообщили ИА «Татар-информ», что в полиции Нижнекамска по данному факту проводится проверка.

«По факту произошедшего начата проверка, по итогам которой будет принято процессуально решение», – сообщили в ведомстве.



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