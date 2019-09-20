(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Семь детей пострадали от 13-летнего вымогателя, который избил женщину в Нижнекамске, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«19 сентября в полицию поступило сообщение о том, что возле школы № 37 женщина напала на подростка. В процессе проверки выяснилось, что неделей ранее 13-летний подросток потребовал у семилетнего мальчика 300 рублей, а за отказ проследовал за ним к нему домой», — рассказали в полиции.

Дома мальчиков встретила бабушка первоклассника. Внук рассказал ей о вымогательствах, и бабушка рассказала обо всем матери.

Родительница встретила обидчика сына во дворе школы и потребовала объяснений. Когда женщина пригрозила, что расскажет обо всем родителям подростка, тот схватил ее за волосы, ударил по лицу и убежал.

«Полицейские выяснили, что подросток регулярно вымогал деньги у учеников младших классов, угрожая физической расправой. Парень живет в полной семье. Отец его стоит на учете за нарушения в семейно-бытовых отношениях, а мальчик – стоит под наблюдением из-за расстройства учебных навыков.

В МВД отметили, что в данный момент решается вопрос о передаче материалов в Следком Нижнекамска.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на видео попало избиение матери первоклассника 13-летним подростком.

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