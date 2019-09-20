«Превосходна и хорошо организована»: канадца восхитила церемония вручения премии Ага Хана в Казани

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). На имя Президента Татарстана Рустама Минниханова пришло письмо от жителя Торонто (Канада) Захира Дарси, который выразил свое восхищение церемонией награждения победителей международной премии Ага Хана в Казани. Канадец отметил, что увиденное изменило его мнение о россиянах.

В своем письме Захир Дарси рассказал, что в прошлую пятницу он посмотрел прямую трансляцию вручения премии и был очень впечатлен организацией. Канадец высоко оценил не только качество презентации, но также музыкальную составляющую и речи выступающих гостей.

«Презентация была просто превосходной и очень хорошо организована. Все аспекты церемонии были очень хорошо проработаны, особенно оркестр и музыка. Дирижер была очень впечатляющей. Церемония награждения и речи высокопоставленных лиц были очень содержательными», — выражает свое восхищение автор письма.

Также он признался, что церемония поменяла его мнение о России: «Я был очень впечатлен местом, где все происходило. Церемония награждения изменила мои представления о России и ее людях», — заключил Захир Дарси.

Автор поблагодарил за внимание и попросил донести его послание до Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева.

Награждение победителей международной премии Ага Хана в области архитектуры прошло в театре оперы и балета им. Мусы Джалиля 13 сентября. В мероприятии принял участие сам учредитель награды — принц Карим Ага Хан IV, а также Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев. В этом году победителем премии также стала Программа развития общественных пространств Татарстана. К слову, это единственный российский проект, который за 42 года существования конкурса вышел в финал.

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