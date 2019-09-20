WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

20 сентября 2019, 21:04

Общество

«Превосходна и хорошо организована»: канадца восхитила церемония вручения премии Ага Хана в Казани

Рекомендуем

Общество

«Превосходна и хорошо организована»: канадца восхитила церемония вручения премии Ага Хана в Казани

Фото: Рамиль Гали/архив

Подведение итогов международной премии в области архитектуры прошло в столице Татарстана 13 сентября.

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). На имя Президента Татарстана Рустама Минниханова пришло письмо от жителя Торонто (Канада) Захира Дарси, который выразил свое восхищение церемонией награждения победителей международной премии Ага Хана в Казани. Канадец отметил, что увиденное изменило его мнение о россиянах.

В своем письме Захир Дарси рассказал, что в прошлую пятницу он посмотрел прямую трансляцию вручения премии и был очень впечатлен организацией. Канадец высоко оценил не только качество презентации, но также музыкальную составляющую и речи выступающих гостей. 

«Презентация была просто превосходной и очень хорошо организована. Все аспекты церемонии были очень хорошо проработаны, особенно оркестр и музыка. Дирижер была очень впечатляющей. Церемония награждения и речи высокопоставленных лиц были очень содержательными», — выражает свое восхищение автор письма.

Также он признался, что церемония поменяла его мнение о России: «Я был очень впечатлен местом, где все происходило. Церемония награждения изменила мои представления о России и ее людях», — заключил Захир Дарси.

Автор поблагодарил за внимание и попросил донести его послание до Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева. 

Награждение победителей международной премии Ага Хана в области архитектуры прошло в театре оперы и балета им. Мусы Джалиля 13 сентября. В мероприятии принял участие сам учредитель награды — принц Карим Ага Хан IV, а также Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев. В этом году победителем премии также стала Программа развития общественных пространств Татарстана. К слову, это единственный российский проект, который за 42 года существования конкурса вышел в финал.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске в красивую дату «19.09.19» поженились 15 пар
Новости дня
22:02
В музее Тукая на празднике «Бэрэнгефест» приготовят самое большое блюдо из картошки

В программу включены игры, конкурсы, мастер-классы и лекция-квест о символе картошки в творчестве татарского поэта.

21:46
Жители республики выйдут на «Кросс Татарстана 2019»

В 2018 году соревнования собрали более 200 тыс. участников.

21:28
В Нижнекамске в красивую дату «19.09.19» поженились 15 пар

В нумерологии одной из самых ключевых черт числа девять является верность.

21:20
Профессор из Японии стал обладателем премии казанского физика-экспериментатора Завойского

Международное сообщество отметило заслуги Хитоши Охта в разработке аппаратуры ЭПР.

21:04
«Превосходна и хорошо организована»: канадца восхитила церемония вручения премии Ага Хана в Казани

Подведение итогов международной премии в области архитектуры прошло в столице Татарстана 13 сентября.

20:44
В Татарстане с переходом на зимний график движения из расписания выводятся восемь электричек

В октябре сокращается маршрут следования пригородного поезда Казань – Вятские Поляны до станции Кукмор.

20:34
В предстоящие выходные жители ряда домов Казани останутся без света

Электричество планируется отключить в ряде домов Московского, Приволжского и Кировского районов города.

20:18
Казанских химиков наградили за создание проекта единственного в РФ завода по производству гексогена

Малотоннажное производство гексогена было запущено в 2019 году на заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске.

20:02
В Казани на сутки перекроют для движения улицу Островского

Ограничительный режим будет действовать на участке от улицы Пушкина до Айдинова.

19:56
На выставке «Активное долголетие» 50 предприятий предложат казанцам вакансии

Городская ярмарка вакансий пройдет в Казани 24-25 сентября.

19:38
Ученики Сокуровской школы из Татарстана со следующего года получат льготы при зачислении в два вуза

Бонусы будут предоставлены при поступлении на бюджет в КФУ и во Всероссийский университет юстиции.

19:20
«Сау булыгыз, ишеклэр ябыла»: певец Иван Дорн выложил видео на татарском языке

Известный музыкант выступит на казанском фестивале SKAZ.KA 21 сентября.

19:14
Салават Фатхутдинов предложил поставить памятник Альфие Авзаловой и Ильгаму Шакирову

По словам певца, он намерен обратиться с этим вопросом «ко всем, кому надо».

19:02
На проект строительства второго этапа Большого Казанского Кольца потратят около 50 млн рублей

Участок дороги пройдет от улицы Борисковская до Технической.

18:57
С начала года приставы взыскали в пользу Госалкогольинспекции РТ более 7,5 млн рублей

Основная масса исполнительных производств - это просроченные штрафы за нарушение законодательства, регламентирующего реализацию алкоголя.

18:50
Мэрия Казани опубликовала список улиц, на которых из-за ремонта 27 сентября отключат воду

Всего без водоснабжения останутся жители 1788 многоквартирных жилых домов и около 10,1 тыс. частных домов.

18:48
Жители Казани и Автограда смогут купить продукты от сельхозпроизводителей на субботних ярмарках

Сельскохозяйственные ярмарки пользуются у покупателей популярностью, а реализуемые там продовольственные товары – спросом.

18:26
В первый день «Державинских чтений» в Казани пройдет игра по «Русской правде»

На «Державинских чтениях» прошлого года команда «Кровная месть» юрфака КФУ заняла второе место в игре по «Русской правде».

18:16
Для гостей фестиваля SKAZ.KA будет организован кастинг в студию «Ералаш»

Любой желающий в возрасте от 5 до 20 лет сможет принять участие в отборе.

18:15
Очевидцы сняли на видео, как в Нижнекамске подросток набросился на женщину на спортплощадке

По факту случившегося в полиции Нижнекамска проводится проверка.

18:02
Участниками «Державинских чтений 2019» в Казани станут 15 известных ученых из разных стран

Участники конференции обсудят социокультурные и нравственные традиции России.

17:54
Минниханов: История «Транснефть-Прикамье» неразрывно связана с историей развития нефтяной отрасли РТ

В Казани состоялась торжественная церемония, приуроченная юбилею компании «Транснефть-Прикамье».

17:44
Валентина Матвиенко поздравила Фарида Мухаметшина с избранием на пост Председателя Госсовета РТ

В Татарстане прошло первое заседание парламента республики, на котором избрали спикера, президиум, а также руководителей комитетов и комиссий.

17:43
Автоледи сломала нос в ДТП с участием двух иномарок в Казани

ДТП произошло сегодня рано утром напротив дома №12 по улице Минская.

17:36
Владимир Познер в Казани навестил тяжелобольных детей, проходящих лечение в ДРКБ

Журналист рассказал юным пациентам о своих увлечениях и написал пожелание в гостевой книге.

События