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Татар-информ

13 сентября 2019, 15:28

Общество

«Символично, что это проходит в РТ»: в Казани началось вручение премии Ага Хана

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Общество

«Символично, что это проходит в РТ»: в Казани началось вручение премии Ага Хана

Фото: Рамиль Гали

В мероприятии принимают участие принц Карим Ага Хан IV и Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Символично, что церемония вручения престижной архитектурной премии Ага Хана проходит в Татарстане. Об этом на церемонии заявила руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова. Мероприятие проходит в театре оперы и балета им. М. Джалиля.

«Очень приятно быть здесь сегодня. От имени Президента России выражаю радость от того, что здесь, на российской земле, мы принимаем такую престижную премию. Символично, что премия проходит в Татарстане, в этом замечательном крае. В республике, которая развивается семимильными шагами», — сказала Митрофанова.

Народ Татарстана живет в гармонии, дружбе и мире, подчеркнула она. Также Митрофанова отметила достойную работу республики в области сохранения культурного наследия и сотрудничества ЮНЕСКО.

В мероприятии принимают участие Принц Карим Ага Хан IV и Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Принц Карим Ага Хан IV учредил архитектурную премию в 1977 году. Ее вручают каждые три года за проекты, которые устанавливают новые стандарты в архитектуре, планировании, сохранении исторического наследия и ландшафтном дизайне. В список финалистов вошел проект из Татарстана — программа развития общественных пространств РТ. 

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