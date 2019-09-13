Шаймиев о победе Татарстана в премии Ага Хана: Это высокая оценка деятельности РТ

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). В театре оперы и балета им. Мусы Джалиля прошло награждение победителей международной премии Ага Хана в области архитектуры.

Победители разделят между собой 1 млн долларов США. Среди них — Пограмма развития общественных пространств Татарстана. Это единственный российский проект, который за 42 года существования конкурса вышел в финал.

«Для нас большая честь быть удостоенными премии Ага Хана в области архитектуры наравне с пятью проектами из Бангладеша, Палестины, ОАЭ, Сенегала и Бахрейна. Мы от всей души их также поздравляем с этой большой победой», — сказал Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

Награда добавляет уверенности в том, что республика идет по правильному пути, нацеленному на развитие, добавил первый Президент Татарстана.

«Ваше высочество, эту премию мы расцениваем как высокую оценку многогранной деятельности, ведущейся в республике в интересах людей», — обратился госсоветник к принцу Ага Хану.

Учредитель премии в приветственном слове отметил, что сегодня удалось собрать «уникальную группу людей в уникальном месте для уникальных целей». Особенность премии в том, что она отмечает проекты не только за архитектурные качества, но и за то, как они улучшают жизнь людей.

«Я убежден, что архитектура влияет на качество жизни. Много раз говорим о том, что мы формируем окружающую среду, и она формирует нас», — сказал принц.

Принц Карим Ага Хан IV учредил архитектурную премию в 1977 году. Ее вручают каждые три года за проекты, которые устанавливают новые стандарты в архитектуре, планировании, сохранении исторического наследия и ландшафтном дизайне.

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