В Казани суд арестовал подозреваемого в изнасиловании восьмилетней девочки в Дербышках

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Советский районный суд Казани отправил в СИЗО подозреваемого в изнасиловании восьмилетней девочки. 38-летний мужчина пробудет под арестом до 11 ноября.

Меру пресечения избирали за закрытой дверью, так как дело касается несовершеннолетней. По этой причине журналисты не смогли попасть в зал суда.

Еще до начала процесса обвиняемый всячески избегал камер журналистов и заметно нервничал.

«Вы не имеете права меня снимать, моя вина еще не доказана», — говорил он.

По данным Следкома, злоумышленник предложил школьницам посмотреть щенков. Одна девочка согласилась и прошла с незнакомцем в лесопосадки, где он надругался над ней.

После случившегося девочку доставили в больницу, а злоумышленника оперативно задержали. По данным следствия, обвиняемый свою вину полностью признал.

Подозреваемому предъявили обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мужчина напал на девочку днем 17 сентября в лесопосадках поселка Дербышки. Подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление.

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