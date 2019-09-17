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Светлана Белова

17 сентября 2019, 21:17

Происшествия

За изнасилование 9-летней девочки в Казани задержан житель Зеленодольска

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Происшествия

За изнасилование 9-летней девочки в Казани задержан житель Зеленодольска

На третьеклассницу мужчина напал сегодня после обеда в Дербышках, когда та возвращалась из школы.

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). За изнасилование 9-летней девочки в Казани задержан житель Зеленодольска. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

По данным источника, сегодня после обеда в Дербышках неизвестный мужчина напал на третьеклассницу, когда та возвращалась домой из школы. Затащил ее в кусты и изнасиловал.

Ближе к вечеру мужчину нашли и задержали полицейские. Как стало известно агентству, ему 38 лет, он уже отсидел за преступление против половой неприкосновенности.

 

  

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