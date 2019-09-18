Следком сообщил подробности изнасилования восьмилетней школьницы в Казани

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Стали известны подробности изнасилования восьмилетней школьницы в Казани. Информацией с ИА «Татар-информ» поделилась помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Эльвира Газизова.

«Вчера днем несколько школьниц возвращались после уроков домой. На Липатова к девочкам подошел 38-летний мужчина и предложил пойти посмотреть щенят. Одна из школьниц согласилась, он привел ее в лесопосадку и надругался над ней. Сейчас она находится в больнице», — рассказала Газизова.

Злоумышленника оперативно задержали. Им оказался безработный мужчина, проживавший неподалеку с сожительницей. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

По данному факту возбудили уголовное дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Ведется расследование.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по подозрению в преступлении задержан житель Зеленодольска.

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