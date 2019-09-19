Жителям двух районов Татарстана предприятия-должники выплатили 679 тыс. рублей

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Два предприятия Татарстана частично погасили долги по зарплате перед своими сотрудниками на общую сумму 679 тыс. рублей, сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

ООО «Управляющая компания „Надежда МКД“ в Тукаевском районе, осуществляющая деятельность в сфере управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, выплатило 7 работникам 44,4 тыс. руб. ООО „Водоканал“ в Агрызском районе, осуществляющее свою деятельность в сфере распределения воды для питьевых и промышленных нужд, выплатило 634,5 тыс. руб. 42 работникам», — сказано в сообщении.



Это уже не первые выплаты долгов по зарплате своим сотрудникам данными организациями. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ООО «УК „Надежда МКД“» в июле перечислила 15 сотрудникам 150 тыс. рублей. Предприятие Агрызского района Татарстана — ООО «Водоканал» — в июне выплатило долги по зарплате 55 работниками на общую сумму 384 тыс. рублей. Планомерная работа с должниками по зарплате продолжается в Татарстане и находится на контроле Правительства РТ.



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