Татар-информ

16 июля 2019, 06:44

Экономика и финансыОбщество

Управляющая компания Тукаевского района РТ частично погасила долги по зарплате

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Экономика и финансыОбщество

Управляющая компания Тукаевского района РТ частично погасила долги по зарплате

Общество с ограниченной ответственностью перечислило сотрудникам 150 тыс. рублей.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Работающая в Тукаевском районе Татарстана управляющая компания ООО «УК “Надежда МКД“» частично погасила задолженность по заработной плате перед своими работниками, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В общей сложности организация перечислила 15 сотрудникам 150 тыс. рублей.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана во взаимодействии с другими органами «продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», подчеркнули в ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ООО «Водоканалсервис», действующее в Агрызском районе РТ, частично погасило задолженность по зарплате

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