В Татарстане «Водоканал» выплатил 55 работниками 384 тыс. рублей долгов по зарплате

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Предприятие Агрызского района Татарстана выплатило долги по зарплате 55 работниками на общую сумму 384 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Осуществляющее свою деятельность в отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений, ООО „Водоканалсервис“ рассчиталось перед 55 работниками, выплатив им 384,4 тыс. руб.», — сказано в сообщении.

Планомерная работа с должниками по зарплате продолжается в Татарстане и находится на контроле Правительства РТ. Это уже не первая выплата денег своим сотрудникам со стороны данного предприятия. Ранее «Татар-информ» сообщало, что Агрызское ООО «Водоканал» в середине апреля выплатило 14 рабочим 169 тыс. рублей, а вначале месяца оно перечислило 38 работникам 224,5 тыс. рублей задолженности по зарплате.



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