Директор «Нижнекамскнефтехима» признался в причастности компании к химическим выбросам в Нижнекамске

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин признал, что компания причастна к выбросу вредных химических веществ, который произошел в Нижнекамске 15 сентября, передает «НТР 24».



В администрации Нижнекамска провели совещание по промежуточным итогам расследования экологических инцидентов в городе.



По словам Бикмурзина, 15 сентября был произведен слив подтоварной воды. Ей оказалась загрязнена канализация предприятия. «Это не исключило вероятности попадания углеводородов в загрязненный коллектор и далее на биологические очистные сооружения», – сообщил глава компании.



Источник отмечает, что Азат Бикмурзин впервые открыто и в деталях признался в своей вине. Именно это предприятие стало источником резкого химического запаха 15 сентября.

Глава градообразующего предприятия подчеркнул, что виновные в инциденте будут наказаны.



Что касается химической атаки 8 сентября, виновных пока так и не нашли. Результаты проверки воздуха тогда показали превышение этилбензола в 11 раз, сероводорода – в три раза. На сегодняшний день прокурорские проверки продолжаются, тщательно проверяются три предприятия города.

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