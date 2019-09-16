В Нижнекамске спустя неделю вновь появился резкий химический запах

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Накануне, в воскресенье вечером, жители Нижнекамска вновь пожаловались на невыносимый запах в городе. Сообщения о нем возобновились спустя неделю после последних залповых выбросов в городе, передает «НТР 24».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь с 8 на 9 сентября Нижнекамск окутал едкий нефтехимический запах органического происхождения. Экологи провели расследование, в воздухе были обнаружены превышения по этилбензолу и сероводороду, но конкретного виновника так и не нашли.

В ночь на 16 сентября в городе опять возник неприятный запах, в социальных сетях появились сотни сообщений, в которых люди жалуются на головную боль, тошноту, слабость. По словам жителей, запах проникает сквозь закрытые форточки, ощущается в 35-м и 36-м микрорайонах, а также на улице 50 лет Октября.

По заявке жителей специалисты оперативно берут пробы воздуха по указанным адресам и отправляют на исследование.

В случае присутствия в атмосферном воздухе химического запаха необходимо срочно звонить в природоохранные службы по телефонам: 8 (8555) 42-51-27, 45-66-62 или 45-66-56. Специалисты оперативно соберут пробы воздуха.



«Новый случай химического смога в городе доведен до Минэкологии, Роспотребнадзора и исполкома города», – отмечает источник.

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