В пяти точках Нижнекамска отобраны пробы после массовых жалоб на резкий запах

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). По всему Нижнекамску жители ощущают резкий неприятный запах. Более десяти жалоб поступило от горожан в единую дежурно-диспетчерскую службу, передает «НТР 24».

Накануне вечером нижнекамцы оказались вынуждены закрывать окна и форточки. Закрыться в своих квартирах пришлось обитателям улиц Менделеева, Шинников, Вахитова, Бызова. На другом конце города, в 36-м микрорайоне, люди также испытывали дискомфорт от неприятного запаха.

«И взрослые, и дети жаловались на дискомфорт, боль в груди, тошноту, головокружение», – отмечает телеканал.

Чтобы выяснить причину неприятного запаха, экологи работали всю ночь и взяли пробы воздуха в пяти точках. Результаты анализа отобранных проб станут известны только через три дня.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прошлом году экологи получали жалобы нижнекамцев на запах углеводородов.

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