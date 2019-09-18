Подростка, который пришел в казанскую гимназию с оружием, признали невменяемым

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Эксперты признали невменяемым подростка, который в мае пришел в казанскую гимназию с оружием, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В процессе следствия проведена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Подросток признан невменяемым, то есть он был не в состоянии осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими вследствие психического заболевания или иного болезненного состояния психики», — уточнил Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что утром 13 мая школьник зашел на урок с оружием и удерживал в классе 26 своих одноклассников и учителя. При этом он не выдвигал никаких требований. Школьник был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». По решению суда он был отправлен под домашний арест. 12 июля арест продлили до 13 сентября.

Как уточнили в пресс-службе Ново-Савиновского суда Казани, судебный процесс будет продолжен 20 сентября, проходить он будет в закрытом режиме.

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