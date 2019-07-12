Школьнику, который пришел в казанскую гимназию с оружием, продлили домашний арест

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Ново-Савиновский районный суд Казани продлил арест ученику казанской гимназии № 7, который пришел на урок с ножом и пневматическим пистолетом.

Под стражей 17-летний подросток пробудет еще два месяца до 13 сентября.

В суде выяснилось, что обвиняемый был отправлен в психиатрический стационар для проведения экспертизы.

«7 июня 2019 года постановлением Ново-Савиновского районного суда Казани обвиняемый был помещен в психиатрический стационар для производства комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, производство которой в настоящее время не окончено», – говорится в решении суда.

В связи с этим, следствие по делу на сегодняшний день не может быть окончено и домашний арест подростку пришлось продлить, объяснила судья.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инцидент произошел утром 13 мая. Школьник зашел на урок с оружием и удерживал в классе 26 своих одноклассников и учителя. При этом он не выдвигал никаких требований.

Школьник был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». По решению суда он был отправлен под домашний арест.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина сообщила, что подросток долгое время находился в депрессивном состоянии, что, возможно, и стало причиной его поступка.

«Все-таки главная причина того, что произошло, – это то, что в семье ребенок не нашел поддержки. Если бы он обратился к родителям со своей проблемой, и эта тема была бы проговорена, я думаю, что этого бы не произошло», – считает детский омбудсмен.





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