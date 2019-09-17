В Нижнекамске презентовали автобусный маршрут по новостройкам

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске представителям СМИ презентовали новый автобусный маршрут. 47-й рейс стал не только предварительной мерой, а одним из пунктов будущей транспортной реформы, которая кардинально изменит ситуацию с автобусным сообщением в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



«Это та задача, которую ставили жители города перед администрацией», – пояснил замглавы исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов.



Разработчики получат 8 млн рублей, и в начале 2020 года они представят модель транспортной системы, которая снимет больной вопрос многих горожан. Муниципалитет не дожидается окончания работ проектировщиков, уже сейчас предпринимая важные шаги.



В новостройках пока нет общественного транспорта. «Мы будем заезжать туда, куда еще не ступала нога автобуса», – пошутил Ленар Ахметов.



На маршрут выйдут десять низкопольных «Нефазов» 2017 года выпуска. Автобус будет отправляться от НКЦ (здесь построят фирменную нижнекамскую остановку в стиле «Хайтек»), далее транспорт проследует по Вокзальной, Корабельной, Гайнуллина, Мира, сделает поворот у больницы и поедет по улицам Сююмбике, Баки Урманче, Химиков и Корабельной, затем снова – на НКЦ. Протяженность 47-го маршрута – 21 километр.



За время следования маршрута автобус сделает 36 остановок, путь займет полтора часа езды. Перевозчиком стало НПАТП-1, раньше не касавшееся городских маршрутов. Автобус будет иметь стабильные интервалы.





«Ездить будут с 5.30 до 22:55. Интервал утром и вечером в часы пик – 15 минут, в дневное время – 20 минут», – рассказал заместитель гендиректора предприятия Дамир Гайнутдинов.



Запустят 47-й маршрут уже 1 октября. Параллельно с этим продолжается работа по другим рейсам. Так, например, сейчас идет набор водителей на 25-й рейс.

Перевозчик обещает максимально учитывать потребности людей с ограниченными возможностями. Например, при движении в одну сторону названия остановок будет зачитывать диктор-мужчина, в другую – женщина. Это сделано для того, чтобы слабовидящие нижнекамцы сразу понимали, на какой именно рейс садятся.

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