WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

18 сентября 2019, 00:26

Общество

В Нижнекамске презентовали автобусный маршрут по новостройкам

Рекомендуем

Общество

В Нижнекамске презентовали автобусный маршрут по новостройкам

Фото: e-nkama.ru

Запустят 47-й маршрут уже 1 октября.

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске представителям СМИ презентовали новый автобусный маршрут. 47-й рейс стал не только предварительной мерой, а одним из пунктов будущей транспортной реформы, которая кардинально изменит ситуацию с автобусным сообщением в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

«Это та задача, которую ставили жители города перед администрацией», – пояснил замглавы исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов.

Разработчики получат 8 млн рублей, и в начале 2020 года они представят модель транспортной системы, которая снимет больной вопрос многих горожан. Муниципалитет не дожидается окончания работ проектировщиков, уже сейчас предпринимая важные шаги.


В новостройках пока нет общественного транспорта. «Мы будем заезжать туда, куда еще не ступала нога автобуса», – пошутил Ленар Ахметов.

На маршрут выйдут десять низкопольных «Нефазов» 2017 года выпуска. Автобус будет отправляться от НКЦ (здесь построят фирменную нижнекамскую остановку в стиле «Хайтек»), далее транспорт проследует по Вокзальной, Корабельной, Гайнуллина, Мира, сделает поворот у больницы и поедет по улицам Сююмбике, Баки Урманче, Химиков и Корабельной, затем снова – на НКЦ. Протяженность 47-го маршрута – 21 километр.

За время следования маршрута автобус сделает 36 остановок, путь займет полтора часа езды. Перевозчиком стало НПАТП-1, раньше не касавшееся городских маршрутов. Автобус будет иметь стабильные интервалы.



«Ездить будут с 5.30 до 22:55. Интервал утром и вечером в часы пик – 15 минут, в дневное время – 20 минут», – рассказал заместитель гендиректора предприятия Дамир Гайнутдинов.

Запустят 47-й маршрут уже 1 октября. Параллельно с этим продолжается работа по другим рейсам. Так, например, сейчас идет набор водителей на 25-й рейс.

Перевозчик обещает максимально учитывать потребности людей с ограниченными возможностями. Например, при движении в одну сторону названия остановок будет зачитывать диктор-мужчина, в другую – женщина. Это сделано для того, чтобы слабовидящие нижнекамцы сразу понимали, на какой именно рейс садятся.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Соцстрах по РТ: «В регионе осталось 20 медучреждений, выдающих больничные листы по старинке»
Новости дня
00:26
В Нижнекамске презентовали автобусный маршрут по новостройкам

Запустят 47-й маршрут уже 1 октября.

17.09 23:50
В Татарстане закрылась для движения транспорта автодорога Лаишево – Чирпы

В Лаишевском районе РТ ведется ремонт автодороги.

17.09 23:28
Казанский художник - «брызгист» Руслан Ибрагимов представит выставку о «Людях труда»

Экспозиция посвящена 45-му мировому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills-2019.

17.09 23:18
Растения будущего и космическое земледелие: 19 сентября в Казани стартует большой научный форум

В форуме примет участие более полутысячи ученых из ведущих российских научных центров.

17.09 23:04
Для фермеров Тукаевского района проведут встречи по развитию сельхозкооперации

В ходе встреч специалисты ведомства разъяснят меры государственной поддержки для субъектов малого предпринимательства и малых форм хозяйствования.

17.09 22:46
В Казани завершился футбольный турнир ветеранов памяти Виктора Колотова

В соревнованиях приняли участие знаменитые игроки сборных СССР и России 80—90-х гг., Белоруссии, а также команды из Чистополя, Нижнекамска и Челнов.

17.09 22:28
В Татарстане до 12 октября закрылась для движения автодорога Джалиль – Сарманово

Из-за ремонта автомобильной дороги в Сармановском районе РТ водителей просят совершать объезд.

17.09 22:14
Школьники из Татарстана нашли свалку в заброшенном здании и инициировали субботник

За сообщения о свалках самые активные участники республиканского конкурса «Школьный экопатруль» получат дипломы и подарки.

17.09 22:04
О шести лучших учителях Автограда расскажут челнинским школьникам

Для интервью с выдающимися педагогами были выбраны те, чьи ученики показывают высокие результаты на ЕГЭ и олимпиадах.

17.09 21:46
В сельском ДК Нижнекамского района откроют коворкинг, библиотеку и современную сцену

Из республиканского бюджета на капремонт сельского Дома культуры было выделено 18,7 млн рублей.

17.09 21:36
«Нефтехимик» проиграл в Нижнем Новгороде: Две шайбы из трех гости пропустили в меньшинстве

В следующем туре 19 сентября нижнекамцы сыграют в Казани с «Ак Барсом».

17.09 21:31
Парад национальных костюмов представят на Кремлевской набережной на фестивале «Мозаика культур»

Кульминацией фестиваля станет праздничный концерт лучших этномузыкальных коллективов и исполнителей республики.

17.09 21:20
В Казани ищут родственников красноармейца Петра Карпова, погибшего в 1942 году

С просьбой откликнуться к членам семьи обратился поисковый отряд «Обелиск» из города Москвы.

17.09 21:17
За изнасилование 9-летней девочки в Казани задержан житель Зеленодольска

На третьеклассницу мужчина напал сегодня после обеда в Дербышках, когда та возвращалась из школы.

17.09 21:02
Из-за ремонта до конца ноября закрылась для движения транспорта автодорога в Бавлинском районе РТ

Водители могут совершить объезд через населенный пункт Поповка.

17.09 20:42
В Татарстане увидела свет книга о татарской породе лошадей

Татарские лошади участвуют в скачках, занимают призовые места и снимаются в кино.

17.09 20:32
Жителям Приволжского района Казани расскажут об открытых вакансиях на предприятиях города

В рамках ярмарки вакансий горожане смогут получить консультацию специалистов кадровых служб.

17.09 20:18
Ученые рассказали об основных симптомах заболевания раком мозга
17.09 20:10
Соцстрах по РТ: «В регионе осталось 20 медучреждений, выдающих больничные листы по старинке»

В текущем году 94% медицинских организаций Татарстана перешли на электронные больничные листы.

17.09 20:02
Для движения транспорта закрылась автодорога Верхнее Стярле – Каразерик в Ютазинском районе РТ

Ограничительный режим будет действовать до конца октября нынешнего года.

17.09 19:56
Студенты КФУ с помощью космоснимков подготовили базу для создания водного кадастра Абхазии

Инвентаризационные исследования водных объектов Абхазии не проводились с 1974 года.

17.09 19:42
Более 70% молодых казанцев не хотят уезжать из своего города

Исследование проводилось среди молодых людей в возрасте до 30 лет, проживающих в городах России с численностью населения от 250 тыс. человек.

17.09 19:38
Президент РТ и замруководителя Федерального казначейства обсудили пути будущего взаимодействия

Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

17.09 19:35
«Назначим тебя наркобароном»: В суде Челнов по делу борца с оргпреступностью допросили потерпевшего

Подполковника полиции Даниля Закирова обвиняют в том, что он пытался «повесить» поджог адвокатского офиса на невиновного человека.

17.09 19:35
Возле «Казанской Ривьеры» водитель «БМВ» влетел в забор

Фотографиями с места происшествия поделился очевидец ДТП.

События