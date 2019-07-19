В Нижнекамске раскрыли подробности грядущей транспортной реформы

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске ищут подрядчика, который разработает комплексную дорожную карту по реорганизации системы пассажирского транспорта – на это бюджет выделит 8 млн рублей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Заместитель главы исполкома района Ленар Ахметов рассказал, что анализ транспортной ситуации в городе уже провели, итоги неутешительны. Маршрутная сеть, включающая в себя семь трамвайных, девять автобусных и многочисленные вахтовые маршруты, неэффективна.



По словам замглавы, маршруты дублируют друг друга, включая вахты, которые дублируют друг друга в связи с принадлежностью их разным компаниям. Это в свою очередь приводит к финансовым затратам промышленных предприятий, увеличивает нагрузку на дорожные сети, пробкам в часы пик.



Компания, которая выиграет тендер, разработает транспортную модель Нижнекамска с формированием трех вариантов маршрутной сети, один из которых по голосованию воплотят в городе.



По словам Ленара Ахметова, реформа подразумевает капитальный пересмотр маршрутной сети, тарифной политики, анализ пассажиропотока и создание рабочей системы пассажирского транспорта и дорожного движения.



Планируется, что работы по созданию транспортной модели Нижнекамска закончат в начале следующего года.

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