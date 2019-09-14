В Нижнекамске срочно ищут водителей на новые автобусы

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске открыта вакансия водителей на новые автобусы для 25-го маршрута. От того, насколько быстро вакансии будут закрыты, зависит запуск рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Приглашение стороннего перевозчика стало вынужденной мерой, которую городская администрация применила в преддверии масштабной транспортной реформы. Результаты реформы нижнекамцы почувствуют в 2020 году, а пока помочь сложной ситуации с автобусами призваны локальные инициативы.



Помогать местному ПАТП будет бизнесмен, который сам родом из Нижнекамска. На 25 маршрут он выведет семь новых автобусов (сейчас на линии – меньше пяти машин устаревших моделей). Цена проезда останется прежней – 22 рубля.



Вполне возможно, что скоро проезд через весь Нижнекамск от городской больницы до НКЦ станет более комфортабельным, это зависит от скорости набора водителей. Желающим занять вакансии нужно позвонить по телефону 8-987-40-80-135. Требуется водителей категории D.

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