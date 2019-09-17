Перевозчики Казани опровергли наличие «черных касс»: С нашей стороны нарушений закона нет

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Татарстане прокурора попросили проверить расходы казанских автоперевозчиков после их требований повысить стоимость проезда в автобусах до 30 — 40 рублей. Автор обращения считает, что перевозчики создают у себя «черные кассы» и нарушают права работников. Члены Ассоциации автотранспортных предприятий РТ опровергли эти сообщения и заявили, что их финансовая деятельность прозрачна. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«Нас проверяют надзорные органы, с нашей стороны нарушений закона нет, мы платим все налоги, наша деятельность прозрачна», — подчеркнул Темляков.

Он добавил, что об обращении в прокуратуру по поводу проверки финансовой деятельности перевозчиков узнал из СМИ: «Ни в ассоциацию, ни к перевозчикам он не обращался. Может, он таким образом решил просто напомнить о себе?» — сказал Темляков.

Напомним, что ранее перевозчики Казани заявили, что нуждаются в повышении цен на проезд в общественном транспорте и компенсации затрат на провоз льготников. Казанский Кремль в свою очередь отметил, что вопрос повышения платы за проезд в городском общественном транспорте будет решаться только после того, как перевозчики докажут необходимость такого решения.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.