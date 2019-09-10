Перевозчики Казани назвали желаемые цены на проезд: 40 рублей наличными и 30 рублей по карте

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Представители предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров в Казани, требуют повысить цены на проезд в автобусе до 30 — 40 рублей, чтобы покрыть свои расходы. Проезд по безналичному расчету предлагают сделать дешевле, а билеты в салоне — дороже.

«Наше требование, чтобы мы не остались без автобусов, которые сейчас лизинговая компания пытается отсудить у наших коллег, поднять [плату за] проезд по безналу до 30-31 рубля, наличными — до 40 рублей», — заявил первый замдиректора ООО «Байлык № 3» Руслан Юсупов.

Также перевозчики настаивают на компенсации затрат на проезд пассажиров льготных категорий в размере 100%. «Мы готовы школьников бесплатно возить, студентов, пенсионеров, но чтобы по закону нам оплачивали 100% соответственно со стоимостью билета», — сказал Юсупов.

По словам членов ассоциации, повышение стоимости проезда до 27 рублей в начале этого года не помогло перевозчикам поправить свое финансовое положение, потому что с тех пор они «вывели из тени» большое количество сотрудников и соответственно начали делать больше налоговых отчислений. Также финансовую нагрузку создают платежи за лизинг автобусов, затраты на внедрение новых кассовых аппаратов.

«Основные статьи расходов — лизинг, налоги, потому что мы сейчас приняли 100% всех на работу. Если раньше кондукторы были не устроены, мы сейчас их трудоустроили. И нас обязали, чтобы мы зарплату платили минимально 30 тысяч рублей, мы это выполняем», — подчеркнул Юсупов.

Если власти не поднимут цены на проезд и не станут компенсировать льготные проездные, то перевозчики не смогут покрывать платежи по лизингу автопарка и другие расходы, а город может остаться без части транспорта.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанская мэрия запросила у перевозчиков больше оснований для повышения цен на проезд.

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