Галимова: Перевозчики Казани должны доказать необходимость повышения цены на проезд до 31 рубля

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Вопрос повышения платы за проезд в общественном транспорте Казани будет решаться только после того, как перевозчики докажут необходимость такого решения. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Речь о том, чтобы перевозчики предоставили необходимое количество документов, подтверждающих рост затрат на их перевозки», — сказала Галимова. Она уточнила, что вопрос о выделении дополнительных субсидий перевозчикам также пока не рассматривается.

По словам Галимовой, Комитет по транспорту Казани должен проанализировать документы на предмет того, насколько обоснованы требования автотранспортных предприятий повышать стоимость проезда. Только после этого вопрос будет обсуждаться.

В минувший вторник, 10 сентября, казанские перевозчики заявили о своем бедственном положении. Оно вызвано большими затратами на лизинг автобусов и покупку новой контрольно-кассовой техники. С 1 июля в казанских автобусах можно расплачиваться бесконтактными банковскими картами.

Выбраться из финансового кризиса, по мнению перевозчиков, можно только одним способом: увеличить цену билетов на проезд в казанском городском транспорте до 31 рубля. В последний раз стоимость проезда подняли в феврале этого года. Она выросла с 25 до 27 рублей за наличную оплату.

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