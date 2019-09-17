Управление пчеловодства РТ: Гибель пчел на 100% произошла из-за обработки полей пестицидами

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Массовая гибель пчел в Татарстане произошла из-за обработки полей пестицидами. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил генеральный директор Управления аквакультуры и пчеловодства РТ Фаиз Динмухаметов.

«Результаты анализов лаборатории полностью готовы. Подтвердилось, что 100-процентная гибель пчел произошла из-за применения пестицидов на полях. То есть неправильно применили, не вовремя, не предупредив пчеловодов, либо препараты были сильного действия, которые способны храниться в растениях до нескольких недель», – рассказал собеседник информагентства.

По словам Фаиза Динмухаметова, экономический ущерб от сложившейся ситуации полностью подсчитать затруднительно. «Всем пчеловодам сказали, какие документы нужно подать на возмещение, но многие их не представили, а кто-то не в полном объеме», – отметил он.

В частности, все документы представили 22 пчеловода из восьми районов республики, уточнил гендиректор управления. «Документы на 1012 погибших пчелосемей на общую сумму 6 млн 72 тыс. рублей. Это из расчета 6 тыс. рублей на одну пчелосемью», – добавил он.

Массовая гибель пчел в этом году была зафиксирована не только в Татарстане, но и в других регионах России. В одной из программ центрального телеканала врио директора Федерального научного центра пчеловодства Анна Брандорф заявила, что основная причина – обработка сельскохозяйственных полей пестицидами, в первую очередь инсектицидами, поскольку именно они оказывают губительное воздействие на медоносных пчел.

«По поводу того, что такой коллапс вокруг гибели пчел произошел, здесь сложно сказать. Больше, мне кажется, произведен эпатаж вокруг всей этой ситуации. Если мы посмотрим на количество погибших пчелиных семей в этом году, то, по разным данным, от 1,5% до 3%. Для сравнения: в зимний период гибель пчелосемей достигает 20 – 30%», – подчеркнула она.

В настоящее время гибель пчел зарегистрирована почти в 35 российских регионах, констатировала Анна Брандорф. «Причем там, где она на уровне 10% – это единичные регионы, в основном, 0,06% от общего количества пчелосемей в субъекте. Как правило, это регионы, где очень развито сельскохозяйственное производство», – заметила она.

При этом врио директора Федерального научного центра пчеловодства заверила, что из-за сложившейся ситуации не стоит опасаться употреблять мед. «Такие пчелы, как правило, даже не долетают до улья. Пчел собрали не из гнезда, рядом с ульем, на полях. То есть они не могли донести нектар с этим действующим веществом до улья», – пояснила она.

Начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ Идрис Гатин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» подтвердил, что произведенный в Татарстане мед регулярно проверяется в различных лабораториях. «Исследование нашего меда проводится, отбираем пробы в рамках пищевого мониторинга, отправляем в Москву, где есть независимые лаборатории. Там регулярно проводится анализ товарного меда, в этом году тоже. На сегодня положительных выявлений по пестицидам и гербицидам после исследований не получили. Поэтому бояться не надо», – продолжил он.

Ранее гендиректор Управления аквакультуры и пчеловодства РТ Фаиз Динмухаметов сообщил ИА «Татар-информ», что гибель пчел произошла практически во всех районах республики, погибли примерно 2,5 тыс. пчелосемей. «Пока нет результатов анализов лаборатории, подтверждающих причину гибели пчел. Они будут готовы только через два-три месяца. Но на местах пчеловоды заявляют, что после обработки рапсового поля пестицидами против вредителей началась массовая гибель пчел», – сказал он в беседе с корреспондентом информагентства.

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