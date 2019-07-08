Татар-информ

8 июля 2019, 19:31

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Управление пчеловодства РТ: Практически во всех районах Татарстана произошла массовая гибель пчел

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Сельское хозяйствоЗдоровье и среда

Управление пчеловодства РТ: Практически во всех районах Татарстана произошла массовая гибель пчел

Фото: Салават Камалетдинов/архив

В республике погибло 2,5 тыс. пчелосемей, более всего пострадали Мензелинский, Заинский, Мамадышский, Высокогорский, Сабинский районы.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Пчеловоды Татарстана жалуются на массовую гибель пчел на пасеках. Пострадали практически все районы республики, погибло 2,5 тыс. пчелосемей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор Управления аквакультуры и пчеловодства РТ Фаиз Динмухаметов.

«Почти по всей республике произошла гибель пчел. Собирали данные с каждого района, осталось пять муниципалитетов, которые пока не предоставили отчеты. Наиболее пострадали Мензелинский, Заинский, Мамадышский, Высокогорский, Сабинский районы. Всего погибло 2,5 тыс. пчелосемей», – рассказал собеседник информагентства.

По словам Фаиза Динмухаметова, экономический ущерб от сложившейся ситуации пока неизвестен. «В денежном выражении ущерб пока не уточнили, это непростой вопрос. Однажды в республике даже хотели вывести систему такого учета. Но есть проблемы со специалистами, чтобы такие данные вывести. Пока речи нет и о возмещении ущерба», – пояснил он.

Гендиректор управления отметил, что гибель пчел связывают с химической обработкой полей, засеянных рапсом. «Пока нет результатов анализов лаборатории, подтверждающих причину гибели пчел. Они будут готовы только через два – три месяца. Но на местах пчеловоды заявляют, что после обработки рапсового поля пестицидами против вредителей началась массовая гибель пчел. Сначала позвонили из Мамадышского района и сообщили об этом. Выехали специалисты, действительно много пчел пало. Такие ситуации возникали и в прошлом году, и в позапрошлом, даже в 2000-е годы, но в этом году, может быть, больше», – добавил он.

Фаиз Динмухаметов подчеркнул, что рапсовые поля должны быть расположены в пределах 3 – 7 км от населенных пунктов. «Площади рапса в этом году большие во всех сельхозформированиях», – заметил он.

При проведении химической обработки посевов юрлица обязаны за трое суток оповестить об этом население, а также специалистов ветеринарной службы, продолжил собеседник информагентства.

«Подготовлено письмо министру сельского хозяйства и продовольствия РТ, чтобы он издал соответствующий приказ. Нужно сообщать, где будут проходить работы. Кроме того, необходимо соблюдать время обработки, чтобы не выпускали пчел, и хозяева пчелосемей были внимательны. Надо решить вопрос по использованию гербицидов. Есть такие средства, которые сохраняются в воздухе от трех до пяти часов, а некоторые держатся по два – четыре дня. Обработки полей продолжатся до конца осени, сейчас начнут сеять озимые и тоже будут обрабатывать против вредителей. К решению этой проблемы все должны подключиться, это же не только пчеловодов касается», – заключил Фаиз Динмухаметов.

Ранее о жалобах пчеловодов Татарстана на массовую гибель пчел заявил на совещании в Доме Правительства республики министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. 

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