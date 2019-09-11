Россельхознадзор РТ: Качество товарного меда Татарстана подтвердили в лабораториях Москвы

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Качество товарного меда Татарстана подтвердили в лабораториях Москвы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ Идрис Гатин.

По словам спикера, специального исследования меда перед сельскохозяйственными ярмарками проводиться не будет, поскольку он регулярно проверяется в лабораториях. «Исследование нашего меда проводится, отбираем пробы в рамках пищевого мониторинга, отправляем в Москву, где есть независимые лаборатории. Там регулярно проводится анализ товарного меда, в этом году тоже. На сегодня положительных выявлений по пестицидам и гербицидам после исследований не получили. Поэтому бояться не надо», – добавил Гатин.

Он также подчеркнул, что во всех лабораториях Татарстана проводится ветеринарная санитарная экспертиза меда по ГОСТу. «На все показатели мед исследуется», – отметил представитель Управления Россельхознадзора по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане с 14 сентября стартуют традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки.

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