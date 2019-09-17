Преображение трех домов старой Казани «Том Сойер Фест-2019» оценил в 5 млн рублей

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Затраты на воссоздание в сезоне 2019 года облика фасадов трех деревянных старинных домов в Казани движение по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест» оценивает ориентировочно в пять миллионов рублей. Об этом сообщила сегодня во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» помощник Президента РТ, член Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) и куратор проекта Олеся Балтусова.

«Цифру мы называем, поскольку ее всегда спрашивают, но это не средства кем-то на что-то выделенные, это сумма всей помощи всех участников движения восстановления исторической среды», — акцентировала при этом Балтусова.

В этом году волонтеры движения впервые взяли в проект два объекта культурного наследия — дом Беркутова (Фатиха Карима, 11) и дом Богородского, а также средовой объект исторической застройки — двухэтажный дом на Калинина, 12.

В последнем томсойеровцы не только преобразили фасад, но и помогли жителям подвести коммуникации — канализацию и тепловые сети. Как сообщила Балтусова, это стоило около полумиллиона рублей, причем подсчет затрат на подведение коммуникаций еще не окончательный.

Один из банков РТ еще в 2018 году откликнулся на обращение «Том Сойер Феста» и выделил на восстановление утраченного декора крыши дома Беркутова 1,2 млн рублей.

В двухэтажном доме Богородского партнер движения бесплатно заменил все старые деревянные и новые установленные жильцами пластиковые окна на подобные аутентичным.

«Были партнеры по краске, по строительным лесам. Все работы по проектированию и реставрации выполнялись безвозмездно. Экспертизу три эксперта делали на благотворительной основе. Работы, которые просто посчитать невозможно, — все волонтеры, все, кто приходит работать руками, все координаторы, все архитекторы-реставраторы работают безвозмездно. Все это дар городу от вовлеченных в проект партнеров», — подчеркнула Балтусова.

Всего с 2016 года, когда Казань переняла движение, возникшее в Самаре в 2015 году, энтузиасты преобразили облик 15 домов.

Закрыть сезон 2019 года «Том Сойер Фест» планирует 21 сентября во дворе дома Беркутова. Начало в 13.00.

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