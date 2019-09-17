Госдума на день перенесла рассмотрение законопроекта о праздновании Дня окончания стояния на Угре

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Совет Государственной Думы России перенес рассмотрение законопроекта об установлении памятной даты России 11 ноября — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год). Соответствующее решение опубликовано на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Перенести рассмотрение законопроекта», — говорится в решении Совета.

На заседании стало известно, что этот законопроект в первом чтении Госдума РФ рассмотрит завтра, 18 сентября.

С инициативой ввести в российский календарь памятных дат День окончания Великого стояния на реке Угре активно выступают власти Калужской области.

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму РФ отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятную дату России — День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год). Почти единогласно законопроект не поддержали и депутаты Государственного Совета Татарстана.

По мнению Казанского Кремля, памятные даты в России должны быть объединяющими для всего многонационального народа. Например, переход Суворова через Альпы. К тому же в сентябре этого года знаменитому Швейцарскому походу исполняется 220 лет.

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