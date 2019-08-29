Президент Татарстана не поддержал придание статуса памятной даты дню окончания Стояния на Угре

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Власти Татарстана предложили сделать всероссийским праздником годовщину перехода Суворова через Альпы вместо дня окончания Великого стояния на реке Угре. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.



«Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнения являются объединяющими для всего ее многонационального народа. Россия помнит очень много великих сражений, которые происходили в нашей истории. К примеру, известный поход Суворова в Швейцарию. Почему бы эту дату не сделать памятной в российской истории?» – отметила Галимова.

Это событие стало одним из самых значительных достижений Суворова как полководца и принесло ему звание генералиссимуса. Поход продемонстрировал блестящую победу русского оружия, подчеркнула официальный представитель Казанского Кремля.

Кроме того, в сентябре этого года знаменитому Швейцарскому походу через Альпы исполнится 220 лет, добавила она.

По словам Галимовой, Рустам Минниханов отправил от имени Президента Татарстана в Государственную Думу РФ отрицательный отзыв на инициативу законодательно закрепить день окончания Великого стояния на реке Угре в российском календаре памятных дат.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», с инициативой ввести в российский календарь памятных дат день окончания Великого стояния на реке Угре активно выступают власти Калужской области, а в сентябре соответствующий законопроект рассмотрит Госдума РФ.

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