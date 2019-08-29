Депутаты Госсовета РТ почти единогласно не поддержали празднование дня окончания Стояния на Угре

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Государственный Совет Татарстана почти единогласно выступил против придания статуса памятной даты дню окончания Великого стояния на реке Угре. Соответствующее решение направлено в Государственную Думу России, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Лишь один парламентарий воздержался. Все остальные проголосовали против проекта Федерального закона «О внесении изменений в статью 1.1 ФЗ “О днях воинской славы и памятных датах России“» (об установлении памятной даты России «11 ноября – День окончания Великого стояния на реке Угре (1480)»).

«Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин подписал и направил соответствующее решение татарстанского парламента в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

Впервые в истории татарстанского парламента голосование было организовано в заочной форме, в том числе и через электронную почту и факс. В опросном листе значились три графы – «за», «против» и «воздержался».

Изменения в регламент Госсовета, позволяющие парламентариям голосовать по проектам федеральных законов путем опроса, в том числе и с помощью электронных средств связи, были внесены 11 июля этого года. Нововведение касается только федеральных законопроектах, по которым нужно высказаться в короткий срок.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», против придания статуса памятной даты дню окончания Стояния на реке Угре выступил и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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