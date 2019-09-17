Бавлинские добровольцы подвели итоги Осенней недели добра

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Добровольцы движения «Мы за будущее» подвели итоги республиканской акции «Осенняя неделя добра – эстафета добрых дел» в Бавлинском районе, передает «Бавлы-информ».



По итогам недели добра молодежные общественные движения района провели семь мероприятий, общий охват аудитории благополучателей составил более 150 человек. В акции приняли участие около ста человек.

Руководство молодежного центра «Яшьлэр доньясы» провело для юных активистов торжественное чаепитие, приуроченное к окончанию Осенней недели добра в Татарстане, а руководитель добровольцев Ильсаф Ильгизаров вручил лучшим из лучших благодарственные письма.

Специалисты Отдела по делам молодежи Бавлинского района также выразили благодарность родителям и педагогам участников акции за воспитание в них активной гражданской позиции.

В Казани уроки добра в школах 5 сентября дали старт Осенней неделе добра, которая продлилась до 15 числа, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». В завершающий день акции, 14 сентября, в Казани состоялась масштабная общегородская ярмарка добра. Благотворительные мероприятия также прошли во многих парках и скверах во всех районах города.



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