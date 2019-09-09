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Татар-информ

9 сентября 2019, 11:22

Общество

«Донорское совершеннолетие» и мастер-класс Татьяны Покровской: в Казани проходит «Неделя добра»

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Общество

«Донорское совершеннолетие» и мастер-класс Татьяны Покровской: в Казани проходит «Неделя добра»

Фото: Расих Фасхутдинов

Уроки добра в школах 5 сентября дали старт осенней «Неделе добра», которая продлится до 15 числа.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В рамках акции «Неделя добра», которая проходит с 5 по 15 сентября, запланирован сбор средств и вещей для малоимущих граждан, ветеранов, приютов для животных, оказание адресной помощи пожилым и одиноким людям, проведение экологических акций, благотворительных концертов и спектаклей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

«11 сентября в республиканском центре крови состоится благотворительная акция „Донорское совершеннолетие“, 12 сентября во дворце водных видов спорта пройдёт мастер-класс тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяны Покровской. Вырученные средства будут направлены на строительство хосписа Анжелы Вавиловой», — рассказал докладчик.

В завершающий день акции, 14 сентября, в Казани состоится масштабная общегородская ярмарка добра. Благотворительные мероприятия организуют во многих парках и скверах во всех районах города.

«На ярмарке жителей города ждёт насыщенная концертно-развлекательная программа, выступления творческих коллективов, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши», — уточнил Ильнар Хидиятов.

Кроме этого, уже третий год первоклассники получают от муниципалитета дневник добрых дел, в котором ведут записи о хороших поступках.

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