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Татар-информ

12 сентября 2019, 10:12

Общество

В парке Урицкого на «Ярмарке добра» раздадут бесплатное мороженое

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Общество

В парке Урицкого на «Ярмарке добра» раздадут бесплатное мороженое

На ярмарке представят товары ручной работы: вязаные и шитые изделия, скатерти и салфетки, украшения, войлочные изделия, фигурки из дерева.

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). 14 сентября при участии учреждений образования Кировского и Московского районов в парке имени Урицкого будет проходить благотворительная ярмарка «100 добрых дел», сообщает Отдел по взаимодействию со СМИ Администрации Кировского и Московского районов г. Казани.

Традиционно на ярмарке представят товары ручной работы: вязаные и шитые изделия, скатерти и салфетки, украшения, войлочные изделия, фигурки из дерева и глины, куклы, бижутерию из бисера, пластики, полимерной глины и многое другое. Каждого гостя ярмарки бесплатно угостят вкусным мороженым.

В течение всего мероприятия будут проходить мастер-классы по оригами, художественному оформлению открыток, поделок, на главной сцене парка состоится праздничный концерт.

Собранные средства пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Мероприятие начнется в 10 утра и будет продолжаться до часу дня.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках акции «Неделя добра» «Ярмарки добра» также пройдут в парках «Крылья Советов», «Калейдоскоп» и на бульваре по улице Фучика. В этих общественных пространствах гостей ждет насыщенная концертно-развлекательная программа, выступления творческих коллективов, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши.

 

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